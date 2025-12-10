Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Леонченко: от решения ФИФА пострадали не только российские, но и украинские клубы

Комментарии

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о массовом отъезде легионеров из Мир Российской Премьер-Лиги в 2022 году, объясняя выбор железнодорожников в пользу костяка из доморощенных футболистов.

«Вспомните то беспрецедентное постановление ФИФА о возможности приостанавливать контракты — безумный циркуляр, от которого пострадали не только российские клубы, но и украинские: у них тоже иностранные игроки взяли и уехали… Но санкциями список не ограничивается. Вот новый лимит на легионеров введут. А «Локомотив» готов к любому его формату», — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».

В 2022 ФИФА выпустила постановление, согласно которому легионеры из клубов Мир Российской Премьер-Лиги и украинской Премьер-Лиги получили право в одностороннем порядке приостанавливать контракты с командами.

