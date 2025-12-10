Аршавин прокомментировал ситуацию с Салахом в «Ливерпуле»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером «красных» Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении после того, как начал три матча подряд на скамейке запасных.

«Большие игроки часто с этим сталкиваются, когда начинают садиться на скамейку. Они всегда думают, что в порядке, однако наступает момент, когда другой игрок может быть хуже по мастерству, чем ты, но моложе, физически сильнее, быстрее бежит, а ты делаешь всё медленнее. Обидно это воспринимать, тем более Салах в прошлом сезоне вообще был лучшим игроком, да?

С другой стороны, находясь на руководящей должности, тренер должен так поступать, он должен управлять командой, даже если его выгонят через неделю. Пока он тренер — он главный», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.