Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин прокомментировал ситуацию с Салахом в «Ливерпуле»

Аршавин прокомментировал ситуацию с Салахом в «Ливерпуле»
Комментарии

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером «красных» Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении после того, как начал три матча подряд на скамейке запасных.

«Большие игроки часто с этим сталкиваются, когда начинают садиться на скамейку. Они всегда думают, что в порядке, однако наступает момент, когда другой игрок может быть хуже по мастерству, чем ты, но моложе, физически сильнее, быстрее бежит, а ты делаешь всё медленнее. Обидно это воспринимать, тем более Салах в прошлом сезоне вообще был лучшим игроком, да?

С другой стороны, находясь на руководящей должности, тренер должен так поступать, он должен управлять командой, даже если его выгонят через неделю. Пока он тренер — он главный», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android