Фабио Капелло раскритиковал спорное назначение пенальти в матче «Интера» и «Ливерпуля»

Бывший тренер клубов итальянской Серии А и сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал решение арбитра о назначении пенальти в матче «Интера» и «Ливерпуля» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который завершился со счётом 0:1 в пользу мерсисайдцев.

«Он упал сам, это был нырок. Судья всё видел. Мне непонятно, почему VAR вмешался в этом эпизоде. Если это нарушение, то в будущем мы будем назначать пенальти после каждого углового, ведь игроки постоянно борются и тянут друг друга за футболки. Это было несправедливо. Назначать подобный пенальти – позор», — приводит слова Капелло Daily Mail.

На 87-й минуте встречи защитник миланцев Алессандро Бастони был наказан за фол на полузащитнике «Ливерпуля» Флориане Вирце, который упал на газон после того, как Бастони потянул его за футболку. Пенальти реализовал Доминик Собослаи.