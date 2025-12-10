«Карабах» — «Аякс»: Антон Гоэи вывел гостей вперёд на 83-й минуте матча ЛЧ

В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом». Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступает Раде Обренович из Словении. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу амстердамцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте защитник Антон Гоэи вывел «Аякс» вперёд.

Ранее, на 10-й минуте, нападающий «Карабаха» Камило Дуран открыл счёт в матче, перебросив мяч через голкипера. На 39-й минуте нападающий «Аякса» Каспер Дольберг сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной. На 47-й минуте защитник Матеус Силва вновь вывел азербайджанскую команду вперёд. На 79-й минуте полузащитник гостей Оскар Глух восстановил равенство в счёте.