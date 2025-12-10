«Карабах» проиграл «Аяксу» в Лиге чемпионов, ведя в счёте и пропустив три гола в концовке

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом». Команды играли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович из Словении. Волевую победу со счётом 4:2 одержали игроки амстердамского клуба.

На 10-й минуте нападающий «Карабаха» Камило Дуран открыл счёт в матче, перебросив мяч через голкипера. На 39-й минуте форвард «Аякса» Каспер Дольберг сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной. На 47-й минуте защитник Матеус Силва вновь вывел азербайджанскую команду вперёд. На 79-й минуте полузащитник гостей Оскар Глух восстановил равенство в счёте. На 83-й минуте защитник Антон Гоэи вывел «Аякс» вперёд. На 90-й минуте Глух оформил дубль.

В 7-м туре общего этапа ЛЧ «Карабах» примет на своём поле немецкий «Айнтрахт». Игра состоится в среду, 21 января. Днём ранее «Аякс» сыграет на выезде с испанским «Вильярреалом».