Радимов сравнил историю Салаха в «Ливерпуле» со своей времён «Зенита»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на эпизод с конфликтом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с главным тренером команды Арне Слотом на почве своей роли в составе мерсисайдцев.

«У меня в «Зените» такая история была в год, когда мы стали чемпионами. Я играл почти весь первый круг, а потом меня постепенно вытеснили из состава, стал больше выходить на замену. И еврокубки когда выигрывали. В какой-то момент я сел, посмотрел в зеркало и стал понимать, что мне очень сложно конкурировать и воспринимать адекватно. Но на первых порах ты воспринимаешь в штыки, ещё окружение, которое [говорит]: «А что ты не играешь? Ты должен играть, посмотри на них», — сказал Радимов в сюжете YouTube-канала Fonbet.