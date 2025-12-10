Скидки
Радимов вспомнил, как Адвокат придумал ему травму для получения 100% премии в «Зените»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился интересным эпизодом из своей карьеры, связанным с тренером Диком Адвокатом.

«Был такой момент: Лига чемпионов, все травмированные получают 100% [премию]. Матч с «Ювентусом» или «Реалом» дома, заявка была 18 человек, а я, условно, 19-й или 20-й. На предыгровой тренировке он ко мне подходит и говорит: «Останется минут пять до конца тренировки, ты как бы подвернул голеностоп. Мы тебе пишем, что у тебя травма, ты в списке и получаешь 100% премию».

Дальше — пресс-конференция перед матчем. Он на ней говорит: «У нас возникла проблема, Радимов получил травму, нам его так будет не хватать». При том что я не то что в состав, в заявку не попадаю (улыбается)», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

