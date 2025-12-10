«Старый добрый вопрос». Мюллер выбрал между Месси и Роналду

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер сделал выбор между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Старый добрый вопрос. Они оба продолжают выступать на высоком уровне и выдавать мощную статистику.

Для меня более впечатляющим игроком является Месси, потому что стиль его игры более волшебный, в нём больше чистого таланта. У Роналду выдающаяся рабочая этика, наверное, лучше, чем у Месси. Однако смотреть за тем, что делает на поле Месси, — это не сказать что невероятно, ведь я знаю, на что он способен, но это очень впечатляет», — приводит слова Мюллера ESPN в социальной сети Х.