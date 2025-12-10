«Фламенго» обыграл «Крус Асуль» и вышел в полуфинал Межконтинентального кубка

Завершён матч 1/4 финала Межконтинентального кубка, в котором бразильский «Фламенго» играл с мексиканским клубом «Крус Асуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала бразильская команда. Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» (Аль-Райан, Катар). В качестве главного арбитра матча выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция).

Хиорхьян де Арраскаета вывел бразильскую команду вперёд на 25-й минуте, Хорхе Санчес сравнял счёт на 44-й минуте. На 71-й минуте де Арраскаета оформил дубль.

На следующей стадии турнира «Фламенго» в Эр‑Райяне встретится с египетским клубом «Пирамидс», Эта игра состоится 13 декабря.

Помимо этого, по итогу данной встречи «Фламенго» получил трофей как победитель Дерби Америк.