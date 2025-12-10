Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» обыграл «Крус Асуль» и вышел в полуфинал Межконтинентального кубка

«Фламенго» обыграл «Крус Асуль» и вышел в полуфинал Межконтинентального кубка
Комментарии

Завершён матч 1/4 финала Межконтинентального кубка, в котором бразильский «Фламенго» играл с мексиканским клубом «Крус Асуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала бразильская команда. Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» (Аль-Райан, Катар). В качестве главного арбитра матча выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция).

Хиорхьян де Арраскаета вывел бразильскую команду вперёд на 25-й минуте, Хорхе Санчес сравнял счёт на 44-й минуте. На 71-й минуте де Арраскаета оформил дубль.

На следующей стадии турнира «Фламенго» в Эр‑Райяне встретится с египетским клубом «Пирамидс», Эта игра состоится 13 декабря.

Помимо этого, по итогу данной встречи «Фламенго» получил трофей как победитель Дерби Америк.

Материалы по теме
«Фламенго» — чемпион Южной Америки! Кубок Либертадорес помогли взять экс-легионеры РПЛ
«Фламенго» — чемпион Южной Америки! Кубок Либертадорес помогли взять экс-легионеры РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android