Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» — «ПСЖ»: первый тайм матча Лиги чемпионов завершился вничью

«Атлетик» — «ПСЖ»: первый тайм матча Лиги чемпионов завершился вничью
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
2-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0), а французский гранд победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 5:3. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонов играет в ЛЧ и пока не пропускает в Испании! А забьёт ли сам «ПСЖ»? LIVE
Live
Сафонов играет в ЛЧ и пока не пропускает в Испании! А забьёт ли сам «ПСЖ»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android