«Атлетик» — «ПСЖ»: первый тайм матча Лиги чемпионов завершился вничью

В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0), а французский гранд победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 5:3. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.