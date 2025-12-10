Алонсо — о Мбаппе в запасе на матч с «Ман Сити»: Килиан не очень хорошо себя чувствовал

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объяснил решение не включать нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мбаппе не готов играть. Посмотрим, выйдет ли он в конце матча, но он чувствовал себя не очень хорошо. Дело не в том, что он не сможет выложиться на 100% или не хочет рисковать лишний раз. Риск есть, и нам нужно его оценить.

Понятно, что Килиан – это Килиан, но и Гонсало Гарсия [Торрес] многое может дать нам. Возможности появляются в любой ситуации. А Гонсало всегда был готов, он уже это доказывал. Мы полностью верим в него», – приводит слова Алонсо AS со ссылкой на Movistar.