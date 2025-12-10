Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Алонсо — о Мбаппе в запасе на матч с «Ман Сити»: Килиан не очень хорошо себя чувствовал

Алонсо — о Мбаппе в запасе на матч с «Ман Сити»: Килиан не очень хорошо себя чувствовал
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объяснил решение не включать нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Мбаппе не готов играть. Посмотрим, выйдет ли он в конце матча, но он чувствовал себя не очень хорошо. Дело не в том, что он не сможет выложиться на 100% или не хочет рисковать лишний раз. Риск есть, и нам нужно его оценить.

Понятно, что Килиан – это Килиан, но и Гонсало Гарсия [Торрес] многое может дать нам. Возможности появляются в любой ситуации. А Гонсало всегда был готов, он уже это доказывал. Мы полностью верим в него», – приводит слова Алонсо AS со ссылкой на Movistar.

