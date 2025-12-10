Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гаттузо всегда хотел работать в России». Трабукки — об интересе к тренеру от клубов РПЛ

«Гаттузо всегда хотел работать в России». Трабукки — об интересе к тренеру от клубов РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о звонке от итальянского тренера Дженнаро Гаттузо по поводу возможного продолжения карьеры в Мир Российской Премьер-Лиге, а также назвал клуб, с которым у итальянца были переговоры.

«Гаттузо мне звонит, спрашивает: «Что там по России? Я в России доверяю тебе с Тимуром [Гурцкая], давай, узнавай. Мне звонил один футболист, с которым я играл, сказал, что мной «Динамо» интересуется». Отвечаю: «Рино, я бы с тобой пешком пошёл в «Динамо», но мне Тимур [Гурцкая] сказал, что клуб в очень хорошей стадии переговоров с Валерием Карпиным».

Гаттузо всегда хотел работать в России. В какой-то год были близки к подписанию с «Краснодаром», пошли разговоры по финансам, не договорились чисто по ним, причём не с ним, а с его замом», — сказал Трабукки в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
«Он бы сейчас не пошёл в Россию». Трабукки — об интересе ЦСКА к Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android