«Гаттузо всегда хотел работать в России». Трабукки — об интересе к тренеру от клубов РПЛ

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о звонке от итальянского тренера Дженнаро Гаттузо по поводу возможного продолжения карьеры в Мир Российской Премьер-Лиге, а также назвал клуб, с которым у итальянца были переговоры.

«Гаттузо мне звонит, спрашивает: «Что там по России? Я в России доверяю тебе с Тимуром [Гурцкая], давай, узнавай. Мне звонил один футболист, с которым я играл, сказал, что мной «Динамо» интересуется». Отвечаю: «Рино, я бы с тобой пешком пошёл в «Динамо», но мне Тимур [Гурцкая] сказал, что клуб в очень хорошей стадии переговоров с Валерием Карпиным».

Гаттузо всегда хотел работать в России. В какой-то год были близки к подписанию с «Краснодаром», пошли разговоры по финансам, не договорились чисто по ним, причём не с ним, а с его замом», — сказал Трабукки в выпуске на YouTube-канале Fonbet.