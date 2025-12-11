Скидки
Ювентус — Пафос, результат матча 10 декабря 2025, счёт 2:0, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Ювентус» одержал уверенную победу в матче с «Пафосом» в 6-м туре Лиги чемпионов
Завершён матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Ювентус» и «Пафос». Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Испания). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Маккенни – 67'     2:0 Дэвид – 73'    

Счёт в матче был открыт на 67-й минуте. Мяч забил полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. Спустя всего шесть минут преимущество хозяев поля удвоил нападающий Джонатан Дэвид.

После этой игры «Ювентус» с девятью очками находится на 17-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Пафос» с шестью очками располагается на 26-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 21 января примет на своём поле «Бенфику», «Пафос» в тот же день сыграет на выезде с «Челси».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
