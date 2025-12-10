Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги заявил, что по‑прежнему хочет провести матч чемпионата Испании за рубежом

Комментарии

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не отказался от идеи проведения встречи чемпионата Испании за границей, предложив Саудовскую Аравию.

«[Проведение матча Ла Лиги за рубежом] по‑прежнему является нашей целью. Мы всё ближе к ней и надеемся, что скоро её достигнем. Сейчас в Международной федерации футбола (ФИФА) идёт дискуссия о принятии правила, разрешающего проведение встреч чемпионата за рубежом. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, но мы будем продолжать попытки.

Один матч из 380 — это ничто, и это действительно помогло бы нам развивать наш аудиовизуальный продукт. И не только в Соединённых Штатах, мы также хотели бы представить его в Саудовской Аравии. Это по‑прежнему наша цель, мы приближаемся к её достижению», — приводит слова Тебаса Reuters.

В начале октября УЕФА объявил, что матчи национальных лиг не должны проводиться за пределами страны, но в качестве исключения одобрил по одной заявке Испании и Италии. Было запланировано, что встреча 17‑го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдёт 20 декабря в Майами. Однако позднее было объявлено, что игра не состоится в США из‑за протестов со стороны футболистов и матч пройдёт на стадионе «Вильярреала».

