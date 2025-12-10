Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью достиг отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов

Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «Наполи», на данный момент счёт 2:0 в пользу «орлов». Это 150-я встреча в данном турнире для главного тренера португальской команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает официальный аккаунт ЛЧ в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Риос – 20'     2:0 Баррейро – 49'    

Ранее Моуринью тренировал также «Фенербахче» «Рому», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику». На протяжении своей карьеры португальский специалист завоевал множество трофеев, Лигу чемпионов он выигрывал, работая во главе «Порту» и «Интера». Моуринью также является обладателем ряда личных наград, среди которых звание тренера года по версии УЕФА и ФИФА.

