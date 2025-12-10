Жозе Моуринью достиг отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «Наполи», на данный момент счёт 2:0 в пользу «орлов». Это 150-я встреча в данном турнире для главного тренера португальской команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает официальный аккаунт ЛЧ в социальной сети X.

Ранее Моуринью тренировал также «Фенербахче» «Рому», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику». На протяжении своей карьеры португальский специалист завоевал множество трофеев, Лигу чемпионов он выигрывал, работая во главе «Порту» и «Интера». Моуринью также является обладателем ряда личных наград, среди которых звание тренера года по версии УЕФА и ФИФА.