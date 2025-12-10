Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фанаты «Франкфурта» разрушили трибуны на матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Вчера, 9 декабря, состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Барселона» принимала «Франкфурт» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». В ходе встречи фанаты немецкой команды разрушили ограждение, отделявшее их от болельщиков каталонского клуба, вырвали и разбили сиденья, а также умышленно разгромили туалеты. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах. В результате инцидента атмосфера на стадионе стала крайне накалённой.

Несмотря на беспорядки, матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. После этой встречи каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место в группе. В свою очередь, «Франкфурт» заработал четыре очка и располагается на 30-й строчке.

