Главная Футбол Новости

Родриго забил за «Реал» впервые с марта 2025 года

Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс забил впервые за 33 встречи. Футболист отметился забитым мячом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

На 28-й минуте Родриго открыл счёт вр встрече и вывел «сливочных» вперёд. Это первый гол бразильца в составе «сливочных» с 4 марта – тогда он отличился в игре с мадридским «Атлетико» (2:1).

В нынешнем сезоне 24-летний Родриго принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

