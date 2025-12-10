Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Манчестер Сити»: Холанд реализовал пенальти на 43-й минуте

«Реал» — «Манчестер Сити»: Холанд реализовал пенальти на 43-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На данный момент счёт 2:1 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

На 43-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти и обеспечил преимущество английской команде. Ранее, на 28-й минуте, Родриго Гоэс открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Нико О'Райли забил ответный мяч.

В минувшем туре «сливочные» победили греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3, а «горожане» уступили леверкузенскому «Байеру» со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

