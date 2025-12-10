Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Арне Слот с волосами?» Подписчики паблика о футболе не узнали Радимова на фото с Гаттузо

Зарубежный аккаунт о футболе Out Of Contrxt Football (4,4 млн подписчиков) в соцсети X опубликовал совместное селфи бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина и главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо с экс-футболистом Владиславом Радимовым, предложив угадать третьего человека на фото.

«Аршавин и Гаттузо на выезде в Милане. Сможете назвать третьего парня?» — задались вопросом в паблике Out Of Contrxt Football в соцсети X.

Далеко не вся аудитория аккаунта смогла узнать бывшего полузащитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита». Среди прочего, Радимова в комментариях спутали с бывшим опорником «Милана» Массимо Амброзини, а также назвали «Арне Слотом с волосами».

