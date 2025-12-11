Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 6-го тура

В ночь со среды, 10 декабря, на четверг, 11 декабря, завершился 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам на первой строчке находится лондонский «Арсенал», одолевший «Брюгге» (3:0).

Фото: «Чемпионат»

В топ-3 также вошли мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ». В восьмёрке лучших команд, которые сразу сыграют в 1/8 финала, находятся «Манчестер Сити», «Аталанта», миланский «Интер», мадридские «Реал» и «Атлетико». С девятого по 24-е место расположились, в частности, такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус».

Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.

По итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.