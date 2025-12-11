Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Манчестер Сити, результат матча 10 декабря 2025, счёт 1:2, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» победил «Реал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

На 28-й минуте Родриго Гоэс открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Нико О'Райли забил ответный мяч. На 43-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти и обеспечил преимущество английской команде.

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице ЛЧ, «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android