«Манчестер Сити» победил «Реал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов

Окончен матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

На 28-й минуте Родриго Гоэс открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Нико О'Райли забил ответный мяч. На 43-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти и обеспечил преимущество английской команде.

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице ЛЧ, «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.