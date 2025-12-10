Чемпион Европы в составе сборной Португалии Руй Патрисиу завершил карьеру в 37 лет

Бывший вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу завершил карьеру в 37 лет. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию. Прощальная церемония состоится 12 декабря.

Патрисиу – воспитанник «Спортинга». За взрослую команду он выступал с 2006 по 2018 год, после чего перешёл в «Вулверхэмптон». С 2021 по 2024 год голкипер играл за «Рому». После он присоединился к «Аталанте», а последним его клубом был «Аль-Айн» из ОАЭ.

В составе сборной Португалии Руй провёл 108 матчей и выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019-м. С «Ромой» он стал победителем Лиги конференций в сезоне-2021/2022.