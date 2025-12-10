Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сафонов и Забарный впервые вместе вышли на поле в составе «ПСЖ»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов и защитник национальной команды Украины Илья Забарный впервые одновременно вышли на поле в составе французского «Пари Сен-Жермен». Украинец появился на поле после перерыва в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» из Бильбао. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
2-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Матвей Сафонов начал игру в стартовом составе. Для россиянина это лишь вторая игра за клуб в текущем сезоне. В матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:0), в котором Сафонов впервые вышел на поле за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026, Забарный не был включён в заявку парижан.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

