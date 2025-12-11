«ПСЖ» с Сафоновым и Забарным в составе сыграл вничью с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Игра закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл весь матч и ушёл с поля без пропущенного гола. Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начинал встречу на скамье запасных, но появился на поле после перерыва.

В 7-м туре общего этапа ЛЧ «ПСЖ» сыграет на выезде с португальским «Спортингом». Матч состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Атлетик» встретится в гостях с итальянской «Аталантой».