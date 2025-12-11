Скидки
Атлетик — ПСЖ, результат матча 10 декабря 2025, счёт 0:0, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» с Сафоновым и Забарным в составе сыграл вничью с «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Игра закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл весь матч и ушёл с поля без пропущенного гола. Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начинал встречу на скамье запасных, но появился на поле после перерыва.

В 7-м туре общего этапа ЛЧ «ПСЖ» сыграет на выезде с португальским «Спортингом». Матч состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Атлетик» встретится в гостях с итальянской «Аталантой».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака
