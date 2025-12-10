Родриго Гоэс стал одним из лучших бомбардиров в матчах с командами Гвардиолы в ЛЧ — Opta

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вошёл в число лидеров по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов в матчах с командами Хосепа Гвардиолы. Бразилец открыл счёт во встрече с «Манчестер Сити», который испанец возглавляет с 2016 года. Об этом сообщает Opta.

Только Лионель Месси и Карим Бензема (по семь) опережают Родриго по голам в ворота команд Гвардиолы в самом статусном еврокубке. У 24-летнего форварда «сливочных» таких мячей уже пять. Он делит третью строчку по данному показателю со своим одноклубником Килианом Мбаппе.

«Горожане», впрочем, быстро отыгрались, а перед перерывом даже вышли вперёд – 2:1. На момент написания новости счёт таким и остаётся.