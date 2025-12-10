Родриго Гоэс стал одним из лучших бомбардиров в матчах с командами Гвардиолы в ЛЧ — Opta
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вошёл в число лидеров по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов в матчах с командами Хосепа Гвардиолы. Бразилец открыл счёт во встрече с «Манчестер Сити», который испанец возглавляет с 2016 года. Об этом сообщает Opta.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
Только Лионель Месси и Карим Бензема (по семь) опережают Родриго по голам в ворота команд Гвардиолы в самом статусном еврокубке. У 24-летнего форварда «сливочных» таких мячей уже пять. Он делит третью строчку по данному показателю со своим одноклубником Килианом Мбаппе.
«Горожане», впрочем, быстро отыгрались, а перед перерывом даже вышли вперёд – 2:1. На момент написания новости счёт таким и остаётся.
