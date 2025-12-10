Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
«Нелегко найти таких футболистов». Слишкович объяснил, чем его удивил хавбек ЦСКА Кисляк

«Нелегко найти таких футболистов». Слишкович объяснил, чем его удивил хавбек ЦСКА Кисляк
Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович объяснил, какое качество выгодно отличает полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка от большинства молодых футболистов.

«Возможно, игрокам ЦСКА немного не хватало физики на финише первой части сезона. Я с уважением отношусь и к Кисляку, и к Глебову. Это два молодых классных футболиста, которые наверняка построят серьёзную карьеру. Но когда ты играешь за ЦСКА, на тебя идёт постоянное давление. Возможно, эта психологическая ответственность также сказалась на футболистах.

Что касается Кисляка, то меня не удивляют его техника, приём мяча, передачи. Больше всего меня удивило то, что он в таком молодом возрасте взял на себя ответственность. Есть некоторые молодые футболисты, которые при неблагоприятном фоне боятся, делают всё, чтобы не получать мяч. У Кисляка такого нет. Проблемы, давление — дайте мне мяч. На мой взгляд, это топовое качество. Нелегко найти таких футболистов не только в России, но и в мире», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

