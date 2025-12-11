Нападающий «Манчестер Сити» Холанд приблизился к Мюллеру по количеству голов в ЛЧ

«Манчестер Сити» со счётом 2:1 переиграл мадридский «Реал» во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Один из голов английской команды забил нападающий Эрлинг Холанд — это его 55-й мяч в данном турнире.

На данный момент норвежский футболист занимает девятое место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю ЛЧ без учёта квалификационных матчей. На восьмой строчке находится экс-игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер с 56 мячами.

Лидером списка с 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На втором месте со 129 мячами находится экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси, топ-3 замыкает нападающий каталонцев Роберт Левандовски, ранее также игравший за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию» (105).