«Боруссия» и «Будё-Глимт» поделили очки в матче Лиги чемпионов
Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и новержским «Будё-Глимт». Игра, проходившая на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия), закончилась вничью со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Брандт – 18' 1:1 Алеесами – 42' 2:1 Брандт – 51' 2:2 Хёуге – 75'
На 18-й минуте полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт забил первый гол. На 42-й минуте защитник «Будё-Глимт» Хайтам Алеесами сравнял счёт. На 51-й минуте Брандт оформил дубль и вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте нападающий гостей Йенс Петтер Хёуге восстановил равенство в счёте.
В следующем туре «Боруссия» проведёт матч с «Тоттенхэмом» на выезде, а норвежский клуб примет «Манчестер Сити». Обе игры состоятся 20 января.
