Матвей Сафонов не пропустил во втором матче за «ПСЖ» подряд в текущем сезоне

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ушёл с поля без пропущенных голов во второй встрече подряд в сезоне-2025/2026. Россиянин появился в стартовом составе парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором французы сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Сафонов провёл на поле весь матч и сохранил свои ворота «сухими». Ранее россиянин отыграл «на ноль» встречу 15-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромно победил «Ренн» (5:0).

Всего на счету Матвея Сафонова теперь два матча и 180 минут за клуб в сезоне-2025/2026. Напомним, основной голкипер парижан Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.