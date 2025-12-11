Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 10 декабря

В среду, 10 декабря, состоялись девять встреч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 10 декабря:
«Карабах» – «Аякс» — 2:4;
«Вильярреал» – «Копенгаген» — 2:3;
«Ювентус» – «Пафос» — 2:0;
«Бенфика» – «Наполи» — 2:0;
«Байер» – «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2;
«Атлетик» Бильбао – «ПСЖ» — 0:0;
«Брюгге» – «Арсенал» — 0:3;
«Боруссия» Дортмунд – «Будё-Глимт» — 2:2;
«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» — 1:2.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.