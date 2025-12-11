Скидки
«Реал» впервые в сезоне проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов

Комментарии

Мадридский «Реал» впервые проиграл в домашней встрече в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо в матче 6-го тура общего этапа турнира уступила «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

Ранее «Реал» в сезоне-2025/2026 на домашнем поле одолел «Марсель» (2:1) и «Ювентус» (1:0).

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда встретится с «Монако». Встреча состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финальном матче прошлогоднего турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Новости. Футбол
