«Реал» впервые в сезоне проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» впервые проиграл в домашней встрече в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо в матче 6-го тура общего этапа турнира уступила «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

Ранее «Реал» в сезоне-2025/2026 на домашнем поле одолел «Марсель» (2:1) и «Ювентус» (1:0).

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда встретится с «Монако». Встреча состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финальном матче прошлогоднего турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.