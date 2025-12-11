«Реал» в четвёртый раз подряд проиграл английскому клубу в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в домашней встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Таким образом, «сливочные» уступили клубу из английской Премьер-лиги в четвёртом матче подряд в главном еврокубковом турнире.

До встречи с «горожанами» мадридская команда проиграла лондонскому «Арсеналу» дважды в матчах прошлого сезона, а также потерпела поражение в игре с «Ливерпулем» — в текущей кампании.

После этой встречи «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда сразится с «Монако». Матч состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: