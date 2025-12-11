«Реал» повторил клубный антирекорд 22-летней давности в домашнем матче Лиги чемпионов

«Реал» нанёс всего один удар в створ в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» — это их самый низкий показатель на турнире на стадионе «Сантьяго Бернабеу» как минимум с сезона-2003/2004, сообщает OptaJose в социальной сети X.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:2 и потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда встретится с «Монако». Встреча состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финальном матче прошлогоднего турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.