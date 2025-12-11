Эрлинг Холанд вплотную приблизился к Руду ван Нистелрою по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (2:1). Таким образом, в активе норвежца 55 мячей в 54 встречах главного еврокубкового турнира.

Эрлинг теперь находится в шаге от достижения Руда ван Нистелроя, у которого было 56 забитых мячей на момент завершения карьеры. Норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. На седьмом месте — показатель немца Томаса Мюллера, на счету которого 57 забитых голов.

В следующем туре ЛЧ «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.

