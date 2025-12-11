Скидки
Эрлинг Холанд вплотную приблизился к Руду ван Нистелрою по числу голов в Лиге чемпионов

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (2:1). Таким образом, в активе норвежца 55 мячей в 54 встречах главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

Эрлинг теперь находится в шаге от достижения Руда ван Нистелроя, у которого было 56 забитых мячей на момент завершения карьеры. Норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. На седьмом месте — показатель немца Томаса Мюллера, на счету которого 57 забитых голов.

В следующем туре ЛЧ «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

