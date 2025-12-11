Скидки
Хвича Кварацхелия оценил игру Матвея Сафонова после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Комментарии

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Для Сафонова эта встреча стала второй в нынешнем сезоне. Ранее он выходил в стартовом составе в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Сафонов отлично сыграл. Он обе игры провёл на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче, так что чувствуется уверенность, которая от него исходит. Он должен продолжать в том же духе», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

Напомним, основной голкипер парижан Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.

Новости. Футбол
