Хвича Кварацхелия оценил игру Матвея Сафонова после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Для Сафонова эта встреча стала второй в нынешнем сезоне. Ранее он выходил в стартовом составе в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

«Сафонов отлично сыграл. Он обе игры провёл на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче, так что чувствуется уверенность, которая от него исходит. Он должен продолжать в том же духе», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

Напомним, основной голкипер парижан Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.