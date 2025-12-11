Скидки
Хаби Алонсо объяснил поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура общего этапа лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Нам не о чем сожалеть. Мы боролись до самого конца, хорошо начали и вышли вперёд… но бывают моменты, когда любой удар ощущается сильнее — так и получилось. За 10 минут после углового и пенальти они вышли вперёд. Матч был серьёзным, конкурентным. Но мы пропустили, не слишком хорошо разобрались в тех эпизодах, а потом команда продолжала стараться. Со всеми плюсами и минусами, но мы бились до конца. У нас были моменты, нам немного не хватило точности, чтобы забить… но мне не в чем упрекнуть ребят.

Когда ты находишься в непростой ситуации, и с точки зрения игры, и с учётом того, откуда мы идём, с теми травмами, которые у нас сейчас, ты становишься немного менее устойчивым. И это позволило им слишком быстро вернуться в игру. В таких матчах нужно допускать минимум, и мы действительно допустили мало, но этого оказалось достаточно, чтобы они перевернули ход встречи. А потом… когда всё идёт не так, у тебя всё равно появляются моменты, во втором тайме у нас были шансы забить, но нам это не удалось», — приводит слова Алонсо Managing Madrid.

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице ЛЧ, «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке.

