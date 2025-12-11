Скидки
Гвардиола прокомментировал победу в гостевом матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«На этом стадионе играть тяжело. Можно было проявить себя лучше. Пятеро–шестеро наших футболистов были здесь впервые. Победой и набранными очками должны быть довольны — теперь у нас 13 баллов, а место в первой восьмёрке остаётся в наших руках. Финишировать в топ‑8 — наша цель, и важно, что мы выиграли после игры с «Байером».

Матч с «Реалом» начался с нашей ошибки. Я рассчитывал на более высокий прессинг со стороны «Реала», но они отошли глубже, и нам пришлось нелегко в дальнейшем. Однако результат нас устраивает. Родриго, Винисиус и Беллингем — сильные игроки, их скорость несёт угрозу, поэтому нельзя постоянно уходить далеко вперёд, надо надёжнее работать в обороне. При этом нам чего-то не хватало, есть поле для улучшения», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

После этой игры «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке, а «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице ЛЧ.

