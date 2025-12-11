«Ман Сити» ещё не готов бороться за победу в ЛЧ». Гвардиола — после победы над «Реалом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о борьбе за победу своей команды в Лиге чемпионов после матча 6-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с мадридским «Реалом» (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«Мы ещё не готовы бороться за победу в Лиге чемпионов, до этого ещё далеко. В феврале будем в лучшей форме», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.
После этой игры «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре главного еврокубка «горожане» проведут гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.
