«Ман Сити» ещё не готов бороться за победу в ЛЧ». Гвардиола — после победы над «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о борьбе за победу своей команды в Лиге чемпионов после матча 6-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с мадридским «Реалом» (2:1).

«Мы ещё не готовы бороться за победу в Лиге чемпионов, до этого ещё далеко. В феврале будем в лучшей форме», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

После этой игры «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре главного еврокубка «горожане» проведут гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.

