Определились пять участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026

По итогам шести турах общего этапа Лиги чемпионов определились пять команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Уже не опустятся ниже 25-го места «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта».

Восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финальном матче прошлогоднего турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.