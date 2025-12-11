Холанд впервые в карьере забил «Реалу» в Мадриде
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (2:1). Таким образом, норвежец впервые в карьере забил «Королевскому клубу» в Мадриде.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
Ранее норвежец забил дважды в одном матче в Манчестере. Это произошло в рамках стыкового раунда прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той встрече сильнее была мадридская команды (3:2). Всего же Холанд провёл шесть матчей против «Реала» — все в составе «горожан» — и забил три мяча.
В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами.
