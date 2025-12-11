Холанд впервые в карьере забил «Реалу» в Мадриде

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (2:1). Таким образом, норвежец впервые в карьере забил «Королевскому клубу» в Мадриде.

Ранее норвежец забил дважды в одном матче в Манчестере. Это произошло в рамках стыкового раунда прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той встрече сильнее была мадридская команды (3:2). Всего же Холанд провёл шесть матчей против «Реала» — все в составе «горожан» — и забил три мяча.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами.

