Корнаухов представил символическую сборную осенней части сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов назвал символическую сборную первой части МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

В символическую сборную Олега Корнаухова вошли следующие футболисты: Максим Бориско («Балтика»), Мойзес (ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Густаво Мантуан («Зенит»), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Кирилл Глебов (ЦСКА), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»).

На зимний перерыв лидером чемпионата РПЛ ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

