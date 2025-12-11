Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов обошёл Шевалье по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов

Сафонов обошёл Шевалье по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обошёл партнёра по команде вратаря Люка Шевалье по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Сафонов вышел в стартовом составе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Теперь на счету россиянина семь матчей в Лиге чемпионов, в которых он трижды отстоял «на ноль».

На счету Шевалье 15 матчей в Лиге чемпионов и два «сухих» матча.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в двух матчах во всех турнирах и не пропустил ни одного гола. Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Материалы по теме
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android