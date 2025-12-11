Сафонов обошёл Шевалье по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обошёл партнёра по команде вратаря Люка Шевалье по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов.

Сафонов вышел в стартовом составе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Теперь на счету россиянина семь матчей в Лиге чемпионов, в которых он трижды отстоял «на ноль».

На счету Шевалье 15 матчей в Лиге чемпионов и два «сухих» матча.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в двух матчах во всех турнирах и не пропустил ни одного гола. Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.