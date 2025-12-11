Скидки
Матвей Сафонов сыграл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов впервые с ноября 2024 года

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Таким образом, россиянин провёл второй матч за парижан в главном еврокубковом турнире с ноября 2024 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Тогда, 26 ноября 2024 года, во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) минувшего сезона Сафонов провёл 90 минут и пропустил один мяч. Всего же это третья игра Матвея во французском гранде в главном еврокубке. Два из трёх матчей завершились для него без пропущенных мячей, а единственный на данный момент гол остаётся в вышеупомянутой встрече с мюнхенцами.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в двух матчах во всех турнирах и не пропустил ни одного гола. Матвей выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

