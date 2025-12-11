Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо высказался о своём будущем после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ

Тренер «Реала» Алонсо высказался о своём будущем после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своём будущем после поражения команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

— Вы обеспокоены своим ближайшим будущим?
— Я беспокоюсь о следующем матче. Здесь важно «Реал Мадрид». Это команда, игроки и то, как я могу им помочь. Дело здесь не во мне, — приводит слова Алонсо AS.

Ранее сообщалось, что Алонсо могут уволить в случае поражения команды в матче с «Манчестер Сити». Мадридский клуб потерпел первое поражение в домашнем матче в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. На данный момент «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив 12 очков.

Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android