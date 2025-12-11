Тренер «Реала» Алонсо высказался о своём будущем после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своём будущем после поражения команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
— Вы обеспокоены своим ближайшим будущим?
— Я беспокоюсь о следующем матче. Здесь важно «Реал Мадрид». Это команда, игроки и то, как я могу им помочь. Дело здесь не во мне, — приводит слова Алонсо AS.
Ранее сообщалось, что Алонсо могут уволить в случае поражения команды в матче с «Манчестер Сити». Мадридский клуб потерпел первое поражение в домашнем матче в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. На данный момент «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив 12 очков.
