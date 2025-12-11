Луис Энрике прокомментировал потерю очков «ПСЖ» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о ничьей в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Это было очень особенное противостояние — матч другого характера: атмосфера была необычной, да ещё и против команды из четвёртой корзины. По идее такая игра должна была быть проще, но видно, что в нашей жеребьёвке нет лёгких соперников. Думаю, мы хорошо начали и не сбавляли обороты, а во втором тайме выглядели гораздо лучше. Соперник был немного уставшим, и мы могли бы выиграть матч. Жаль, что в итоге не дожали, потому что турнирная таблица очень плотная, нам придётся набрать много очков, чтобы оказаться в первой восьмёрке. Это наша цель, но нужно как минимум выиграть следующий матч или последний в группе. Это будет сложно. Мы заслуживали победы», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Французский гранд занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Энрике 13 очков после шести туров. Бискайцы располагаются на 28-й строчке с пятью очками.

Победители футбольных турниров-2025: