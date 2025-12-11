Куртуа поддержал Алонсо после поражения «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался в поддержку главного тренера клуба Хаби Алонсо после поражения команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы хотим выигрывать, потому что понимаем, в какой ситуации находимся. Мы потеряли слишком много очков в Ла Лиге, и хотя в Лиге чемпионов у нас всё неплохо, мы не можем позволить себе выбыть из первой восьмёрки. Но я считаю, что сегодня мы показали, что поддерживаем нашего тренера», — приводит слова Куртуа ESPN.

Ранее сообщалось, что Алонсо может быть уволен, если «Реал» проиграет «Манчестер Сити». Мадридский клуб занимает седьмое место в Лиге чемпионов, набрав 12 очков.