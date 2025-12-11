Скидки
Корнаухов назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ. Это не Батраков или Сперцян

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов назвал лучшего игрока первой части МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Это Матвей Кисляк. Он в таком возрасте уже фундаментален. Для ЦСКА это человек-оркестр, футболист, который умеет почти всё. Батраков, Сперцян, Бориско могли бы претендовать на звание лучшего, но я выбрал Кисляка», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах за армейцев в нынешней кампании, отметившись пятью мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 16 млн.

