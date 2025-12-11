Сафонов опубликовал пост после матча за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Голкипер вышел на поле в стартовом составе.

«Сухой матч», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.

Для Сафонова это второй матч в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ». Ранее россиянин вышел на поле в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). Напомним, основной голкипер парижан Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после повреждения.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.