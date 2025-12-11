Скидки
Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» по итогам матча с «Атлетиком» от Fotmob

Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» по итогам матча с «Атлетиком» от Fotmob
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лучшим игроком в составе французского клуба после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Сафонов получил наивысшую оценку по версии Fotmob среди игроков «ПСЖ» и вторую среди всех игроков матча — 8,3. За россиянином расположился португальский полузащитник Витинья, который получил оценку 7,6. Третий — испанец Фабиан Руис (7,5). Самый высокий рейтинг в матче по версии портала получил визави Матвея — баскский голкипер «Атлетика» Унай Симон (8,7).

Напомним, в матче с «Атлетиком» Матвей оставил ворота в неприкосновенности и отметился одним сейвом. Всего в текущем сезоне на счету Сафонова ни одного пропущенных мяча в двух сыгранных матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.

