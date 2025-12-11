Le Parisien оценил взаимодействие Сафонова и Забарного в их первом совместном матче

Французское издание Le Parisien оценило взаимодействие российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0). Сафонов и Забарный впервые вместе вышли на поле в составе «ПСЖ».

«Разумеется, за обоими игроками внимательно наблюдали. Однако парижане почти не имели работы в обороне во втором тайме, который полностью контролировал клуб столицы. Первую передачу украинец сделал на вратаря россиянина лишь на четвёртой минуте. Партнёры несколько раз обменялись мячом и не допустили ошибок при выводе игры. Дебют удался.

Что касается российского вратаря, то он уверенно отработал в воротах, хотя серьёзных угроз перед его линией не возникало. Он надёжно действовал при игре ногами и выходах на мяч, а также при стандартном ударе Беренгера в конце первого тайма», — говорится в Le Parisien.

Сафонов провёл весь матч и ушёл с поля без пропущенного гола. Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начинал встречу на скамье запасных, но появился на поле после перерыва.